Во Владивостоке умер мальчик, ранивший себя из травмата

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Девятилетний мальчик, который ранил себя во время игры с травматическим пистолетом во Владивостоке, скончался в больнице. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Приморскому краю.

Как ранее сообщал Лайф, трагедия произошла в квартире во Фрунзенском районе Владивостока. Мальчик играл с оставленным кем-то из взрослых пистолетом и случайно выстрелил себе в голову.

— Ребёнок доставлен в медучреждение, однако спасти его не удалось. От полученных травм он умер, — говорится в сообщении следователей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".