Россияне стали на 40% меньше пить алкоголь за последние 12 лет

Отмечается, что Минздрав поддерживает такие инициативы, как ужесточение контроля за оборотом этилового спирта, увеличение ставки акциза на спиртное, а также уменьшение территориальной доступности алкоголя для граждан.

Потребление алкоголя в России сократилось за последние 12 лет на 40 процентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

— Системная работа в этом направлении позволила за прошедшие годы существенно сократить потребление алкоголя на душу населения — почти на 40%, — указывается в сообщении.

Отмечается, что Минздрав поддерживает такие инициативы, как ужесточение контроля за оборотом этилового спирта, увеличение ставки акциза на спиртное, а также уменьшение территориальной доступности алкоголя для граждан.

Ранее Лайф писал, что власти Москвы в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу введут "сухой закон", который будет действовать лишь на определённых территориях столицы.