Ким Чен Ын пообещал больше "не будить" президента Южной Кореи ракетами

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал больше не прерывать "утренний сон" президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ракетными испытаниями. Об этом сообщает Associated Press.
BREAKING: Seoul says Kim Jong Un told Moon he "won't interrupt your early morning sleep anymore," referring to missile tests.— The Associated Press (@AP) 27 апреля 2018 г.
Как ранее сообщал Лайф, встреча лидеров Северной и Южной Кореи состоялась утром в пятницу, 27 апреля. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею. В поездке его сопровождает высокопоставленная делегация из девяти человек.
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