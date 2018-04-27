Ким Чен Ын пообещал больше "не будить" президента Южной Кореи ракетами

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Ким Чен Ын пообещал больше "не будить" президента Южной Кореи ракетами

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал больше не прерывать "утренний сон" президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ракетными испытаниями. Об этом сообщает Associated Press.

Как ранее сообщал Лайф, встреча лидеров Северной и Южной Кореи состоялась утром в пятницу, 27 апреля. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею. В поездке его сопровождает высокопоставленная делегация из девяти человек.

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