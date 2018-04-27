Пашинян не увидел сходства между протестами в Армении и Евромайданом

Депутат подчеркнул, что все финансовые источники оппозиции в стране стопроцентно прозрачны.

Глава парламентской фракции "Елк", возглавивший протестное движение в Армении, Никол Пашинян призвал не сравнивать события в стране с Евромайданом.

— Любое сравнение протестного движения в Армении с украинским Майданом — результат неверного понимания ситуации. Это настолько очевидно, что и не стоит об этом говорить. Так как всё происходило у нас на глазах, — заявил оппозиционер журналистам.

В качестве основного отличия Пашинян привёл то, что все финансовые источники оппозиции Армении стопроцентно прозрачны и её связи может проверить любой желающий.

— Это стопроцентно армянский процесс, — добавил политик.

Протестные акции начались в Ереване и ряде других городов Армении 13 апреля. Участники добились отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра. Теперь оппозиция требует назначить главой правительства "кандидата от народа"— Николу Пашиняна, после чего должно быть сформировано временное правительство. Выборы премьера Армении назначены на 1 мая.