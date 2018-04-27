"Нас не послушали". Песков указал на путаницу в показаниях Родченкова

В Кремле прокомментировали неготовность информатора WADA подтвердить часть своих заявлений.

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков своими показаниями подтверждает, что занимается клеветой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Сейчас налицо тот факт, что человек путается в показаниях. Налицо тот факт, что человек фактически подтверждает свою ложь, свою клевету и тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов, — сказал Песков.

Он выразил надежду, что эта ситуация заставит различные организации посмотреть на то, что предшествовало решениям по поводу российских спортсменов.

— Ещё тогда мы говорили, что вряд ли эти голословные обвинения джентльмена (Родченкова. — Прим. ред.) заслуживают такого внимания и вряд ли на них можно основывать какие-то серьёзные решения, в том числе таких уважаемых организаций, как WADA или иных. Тем не менее нас тогда не послушали, — указал Песков.

Напомним, что ранее информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков отказался от ряда собственных обвинений в адрес российских атлетов. После этого они были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).