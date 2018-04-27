Саратовский институт сносит корпуса, где якобы разработали "Новичок"

Меры проводятся для очистки территории института и последующего развития там какого-то нового производства.

Находящийся в Шиханах филиал Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, в котором, по данным британских СМИ, якобы могли произвести яд "Новичок", сносит свои корпуса. Об этом сообщил глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов.

— ГосНИИОХТ — это институт, который сейчас, после завершения программы уничтожения химоружия, уничтожает сам себя, — сказал он в интервью РИА "Новости". — Сейчас там идёт снос корпусов, весь строительный мусор проходит через высокотемпературные печи.

По словам Татаринова, меры проводится для очистки территории института, где велась работа с ядовитыми веществами, для последующего развития там какого-то нового производства.

Отмечается, что сейчас в институте, состоящем из нескольких корпусов, работает 200 жителей Шихан.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. По утверждению Лондона, к инциденту причастна Россия. Москва же это категорически отрицает. Как писал ранее Лайф, глава ОЗХО заявил пранкерам, что "Новичок" для Скрипаля мог быть из США.