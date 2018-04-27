В Кирове мальчик провалился под землю во дворе детсада

По факту происшествия Следственный комитет начал проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

Двухлетний ребёнок провалился в яму при прогулке в детском саду "Серебряное копытце" в Кирове. Как стало известно Лайфу, произошёл обвал грунта.

Сейчас мальчик вместе с родителями. Он находится в травматологии. Ребёнка обследуют медики, у него выявлена травма руки.

Инцидент произошёл 27 апреля около 11 часов дня. Как сообщают местные СМИ, о том, что не хватает одного ребёнка, стало известно при пересчёте. Его нашли в яме, которая, по словам очевидцев, глубиной в человеческий рост.

По факту происшествия Следственный комитет начал проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.