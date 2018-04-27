Под землёй потерял сознание. Появилось видео спасения мальчика из ямы в Кирове

Как ранее сообщалось, что в связи с инцидентом Следственный комитет РФ начал проверку.

Опубликовано видео спасения ребёнка, который провалился в яму в детском саду Кирова. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, для этого сотрудник спустился в провал. Когда ребёнка достали, он был без сознания.

Напомним, инцидент произошёл 27 апреля около 11 часов дня. По данным местных СМИ, о том, что не хватает одного ребёнка, стало известно при пересчёте. Как ранее писал Лайф, в связи с инцидентом Следственный комитет России начал проверку.