Глава Южной Кореи впечатлён лапшой Ким Чен Ына

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Глава Южной Кореи впечатлён лапшой Ким Чен Ына

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и глава КНДР Ким Чен Ын. Фото: © Flickr/Republic of Korea

Ранее лидеры стран приняли совместную декларацию о налаживании диалога и сотрудничества.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин впечатлён холодной гречневой лапшой "Нэнмён", которую привёз на межкорейский саммит глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом южнокорейский лидер заявил на банкете в честь делегации из Пхеньяна.

— Пхеньянский нэнмён, который специально подготовил председатель Ким Чен Ын, ещё больше поднял значение сегодняшнего вечера, — отметил Мун Чжэ Ин.

Напомним, главы Северной и Южной Кореи приняли совместную декларацию о налаживании диалога и сотрудничества между странами. Как ранее писал Лайф, лидеры договорились соединить железные дороги двух стран.

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