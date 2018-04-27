Глава Южной Кореи впечатлён лапшой Ким Чен Ына

Ранее лидеры стран приняли совместную декларацию о налаживании диалога и сотрудничества.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин впечатлён холодной гречневой лапшой "Нэнмён", которую привёз на межкорейский саммит глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом южнокорейский лидер заявил на банкете в честь делегации из Пхеньяна.

— Пхеньянский нэнмён, который специально подготовил председатель Ким Чен Ын, ещё больше поднял значение сегодняшнего вечера, — отметил Мун Чжэ Ин.

Напомним, главы Северной и Южной Кореи приняли совместную декларацию о налаживании диалога и сотрудничества между странами. Как ранее писал Лайф, лидеры договорились соединить железные дороги двух стран.