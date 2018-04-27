В Новом Уренгое раскрыли базу ИГИЛ, задержали 20 человек

У сторонников террористической организации нашли литературу и видео с пропагандой её взглядов.

Федеральная служба безопасности выявила в Новом Уренгое базу террористов. При обысках у них нашли пропагандистские материалы ИГИЛ*. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержаны 20 человек.

— Проведёнными мероприятиями выявлена пособническая база террористов, а также их связи из числа радикально настроенных жителей города Новый Уренгой, — говорится в сообщении ЦОС.

ФСБ и МВД провели совместную профилактическую спецоперацию, в рамках которой прошло 17 обысков.

Среди найденного — религиозно-экстремистская литература, видео, пропагандирующие ИГИЛ, средства связи, при помощи которых злоумышленники связывались с эмиссарами, находящимися за рубежом.

Ранее сообщалось, что именно из Нового Уренгоя были четверо членов "спящей" ячейки ИГИЛ, которые готовили теракты в столичном регионе.