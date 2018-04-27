Задержан мужчина, устроивший резню в китайской школе

Мужчина, который напал с ножом на школьников в городе Юйлинь (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай), был задержан. Об этом сообщают местные СМИ, распространяя фото подозреваемого в соцсетях.
陕西发生恶性砍学生事件 18人受伤其中7人重伤— 中国大陆新闻 (@cnmainland) 27 апреля 2018 г.
【陕西榆林米脂县刚刚发生恶性砍学生事件!】刚刚，米脂县第三中学附近刚刚发生恶https://t.co/3wnPLjCVqo pic.twitter.com/azFjVcFnIL
Мотивы злоумышленника пока неизвестны, с ним работают следователи.
По последним данным, в результате резни недалеко от школы в Юйлине погибли семь человек и 12 — пострадали. Их возраст и род занятий устанавливается.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени