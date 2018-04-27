Задержан мужчина, устроивший резню в китайской школе

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Задержан мужчина, устроивший резню в китайской школе

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Мужчина, который напал с ножом на школьников в городе Юйлинь (провинция Шэньси, Северо-Западный Китай), был задержан. Об этом сообщают местные СМИ, распространяя фото подозреваемого в соцсетях.

Мотивы злоумышленника пока неизвестны, с ним работают следователи.

По последним данным, в результате резни недалеко от школы в Юйлине погибли семь человек и 12 — пострадали. Их возраст и род занятий устанавливается.

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