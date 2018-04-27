Синоптики пообещали тёплые майские праздники почти по всей России

Почти на всей территории России в течение выходных, которые выпадают на майские праздники, температура воздуха будет около и выше нормы. Об этом заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Температура ниже нулевой отметки прогнозируется на севере азиатской территории России, на Чукотке и на севере Якутии, — рассказал синоптик.

Так, в европейской части России температура воздуха может достигать 30 градусов, за Уралом воздух может прогреться до 15 градусов.

В ХМАО температура понизится до –8…–10 °C.

В Санкт-Петербурге будет преобладать около 15 градусов тепла, но уже с 2-3 мая похолодает до 11–13 градусов.

Ранее москвичам пообещали июньскую жару на майские праздники.