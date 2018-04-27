Москвичам пообещали тёплое лето и дождливый июнь

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что москвичей в этом году, в отличие от прошлого, ожидает тёплое лето. Температура, как и по России в целом, будет около или выше нормы.

— Средняя месячная температура в Москве в июне ожидается +18,5℃. А вот среднее количество осадков — 94 мм. Июнь — это самый дождливый месяц года. Июль +16,7℃, количество осадков — 74 мм. В августе средняя температура +16℃, 75–76 мм — норма осадков, — рассказал Вильфанд агентству "Москва".

Ранее специалисты столичного метеобюро сообщили, что на майские праздники в Москву придёт по-настоящему тёплая погода, сравнимая с "жарой в конце июня".