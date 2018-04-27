В Адыгее курсант экстренно посадил самолёт из-за столкновения с птицей

В условиях ограниченного времени он сумел оценить обстановку и мгновенно принять решение посадить воздушное судно на неподготовленную площадку без выпущенного шасси.

Курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища Михаил Еманов смог посадить повреждённый самолёт Л-39. Как сообщили в Минобороны РФ, в двигатель воздушного судна попала птица.

В ведомстве отметили, что курсант будет представлен к награде.

Сообщается, что животное попало в двигатель сразу после взлёта самолёта на высоте 200 метров. Лётчик — курсант 4-го курса — в условиях ограниченного времени сумел оценить обстановку и мгновенно принять решение посадить воздушное судно на неподготовленную площадку без выпущенного шасси.

— Благодаря профессиональным действиям лётчика самолёт получил незначительные повреждения и в ближайшее время после проведения технического обслуживания будет использоваться по назначению, — отметили в ведомстве.

Лётчик также не пострадал.