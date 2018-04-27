"Одноклассники" выступили против ограничений Интернета из-за Telegram

Глава соцсети отметил, что пользователей затронули ограничения благодаря работе специалистов компании.

Глава социальной сети "Одноклассники" Антон Федчин выступил против ограничений в Интернете, которые связаны с блокировкой мессенджера "Телеграм". Как сообщает пресс-служба компании, перебои в работе сервисов влияют на экономику России.

Федчин пояснил, что пользователей "Одноклассников" не затронули ограничения благодаря работе специалистов социальной сети.

— Нынешняя ситуация уже вышла за пределы интернет-сообщества и влияет на бизнес в целом: сейчас "интернет-зависимой" стала практически любая компания, которая общается со своими клиентами в Сети, — сказал руководитель сети.

Ранее против ограничений в интернете высказались компании "Яндекса" и "ВКонтакте". Роскомнадзор возложил ответственность за интернет-сбои на помощников "Телеграма", которые помогают мессенджеру обходить блокировку.

Напомним, что 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать "Телеграм" по всей территории России в связи с решением Таганского суда Москвы, который вынес такой вердикт из-за отказа главы мессенджера предоставить ключи шифрования Федеральной службе безопасности.

Позднее ведомство начало ограничивать доступ к IP Amazon и Google, помогающим мессенджеру обходить блокировку. На фоне этого у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в России. Так, ранее в СМИ появилась информация, что Роскомнадзор внёс IP-адреса соцсетей "Одноклассники", "ВКонтакте", "Твиттер" и "Фейсбук" в список запрещённых сайтов.

Ограничение доступа коснулись российского бизнеса, и на Роскомнадзор подан первый иск из-за последствий блокировки мессенджера "Телеграм".