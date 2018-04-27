Украинец насмерть подавился большим куском сала

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Украинец насмерть подавился большим куском сала

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Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

50-летний мужчина скоропостижно скончался около киоска "Бистро" в районе станции метро "Черниговская" в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ.

Очевидцы отмечают, что несчастный подавился большим куском сала.

Продавец магазина вызвала скорую, которая приехала через пять-семь минут, но мужчину спасти не удалось. Отмечается, что прохожие пытались оказать ему первую помощь, а затем его около получаса реанимировали медики.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины инцидента уточняются.

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