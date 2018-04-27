Mail.ru Group запустила собственные прокси-серверы для обхода блокировок

Крупнейший российский IT-холдинг Mail.ru Group, владеющий соцсетями "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте", объявил о запуске собственных прокси-серверов для обхода блокировок. Ссылки опубликованы на официальной странице компании во "ВКонтакте".

— Для стабильного доступа к вашим любимым сервисам запилили прокси. Пользуйтесь! — говорится в сообщении Mail.Ru Group. При этом все три сервера, которые предложила компания, находятся в Амстердаме.​

Ранее Роскомнадзор внёс в список запрещённых сайтов IP-адреса "ВКонтакте", "Яндекса", Twitter, Facebook, "Одноклассников", Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet. В ведомстве объяснили произошедшее технологическими особенностями работы систем, сейчас ресурсы свободны от блокировки.