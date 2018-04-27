Только во время ЧМ-2018. Россиян обяжут вскрывать посылки на почте

В компании отметили, что такая практика является стандартной и её вводят по всему миру в период массовых мероприятий.

Жителей России обяжут открывать и показывать содержимое посылок, которые были отправлены в регионы, где проходят матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.

Отмечается, что открывать посылки придётся с 1 мая по 25 июля 2018 года в Волгоградской и Калининградской областях, Краснодарском крае, Москве и Подмосковье, Нижегородской области, республиках Татарстан и Мордовия, Ростовской и Самарской областях, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также в Свердловской области.

В компании также считают, что такая практика — стандартная и её вводят по всему миру в период проведения массовых мероприятий.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.