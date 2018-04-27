Госдеп: НАТО не ищет конфронации с Россией и открыто для диалога

Официальный представитель Госдепа США Ванесса Аккер заявила, что НАТО не ищет конфронтации с РФ и открыта для диалога. Об этом она рассказала в эфире латвийской радиостанции Baltkom.

— С Россией сейчас, конечно, очень напряжённые отношения. Этот вопрос как раз сегодня обсуждался с НАТО. Они заявили, что нет темы, имеющей большее значение для альянса, чем Россия, — сказала она.

При этом, со слов Аккер, новый госсекретарь США Майк Помпео и главы МИД стран НАТО подтвердили, что отношения альянса и России "не нормализуются, пока РФ не реализует минские соглашения". При этом, добавила она, "НАТО не ищет конфронтации с Россией" и открыто для диалога.

Ранее Лайф сообщал, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг оценил отношения между РФ и НАТО.