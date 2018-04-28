Посольство рассказало о последствиях отмены приговора Битковым в Гватемале

Семья Битковых, в отношении которой Конституционный суд Гватемалы принял решение о пересмотре уголовного дела, остаётся в тюрьме, а вести речь об их освобождении преждевременно. Соответствующее заявление сделал заведующий консульским отделом посольства России в центральноамериканской стране Андрей Фёдоровых.

— Исходя из материалов дела и судебной практики Гватемалы, об освобождении Битковых говорить пока рано. По нашим данным, позиция Минюста и Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале о необходимости их уголовного преследования остаётся неизменной и носит принципиальный характер, — сказал дипломат в интервью РИА "Новости".

Фёдоровых добавил, что для разрешения указанного вопроса может потребоваться "постановление Верховного суда или решение президента республики".

Напомним, Игорь Битков, его жена Ирина и дочь Анастасия с поддельными паспортами были задержаны в Гватемале в 2015 году. У беглого семейства (в России его глава обвиняется в преднамеренном банкротстве комбината в Немане) было изъято три автомобиля, а также около одного миллиона кетцалей наличными (около 120 тысяч долларов США).

27 апреля Конституционный суд Гватемалы направил на новое рассмотрение дело россиян Битковых.