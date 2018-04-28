Начало долгой смерти. СМИ США рассказали о судьбе найденных Россией "Томагавков"

По мнению авторов Popular Mechanics, ракеты подвергнутся многолетним испытаниям, от которых и "погибнут".

Американские крылатые ракеты "Томагавк", которые Россия обнаружила в Сирии после удара США по САР, ждёт "судьба хуже смерти". Об этом пишет издание Popular Mechanics.

Накануне в Минобороны РФ показали обломки ракет, выпущенных США 14 апреля. Одна из них не долетела до цели, так как сломалась. Всё найденное уже доставили в Москву, и в военном ведомстве заявили, что могут использовать это для улучшения российского оружия.

По мнению авторов Popular Mechanics, ценность найденных ракет в том, что Россия, изучив их, научится их уничтожать.

— Есть некоторые части военного оборудования в современной ракете, которые умный враг может использовать в своих целях, — отмечает издание.

Полученные Москвой "Томагавки" станут "подопытными кроликами, и это будет лишь "началом долгой "смерти" пленной ракеты". Испытания могут продолжаться много лет и закончиться "самоубийственной гибелью" ракеты.

— Непрекращающийся поединок между американскими и российскими разработчиками военной техники будет продолжен, — пишут журналисты. — Так же, как настоящие кошмары захваченных управляемых ракет.

Ранее эксперты выразили мнение, что США похоронили имидж своего вооружения в Сирии.