"Быстренько пришёл в себя". Курсант рассказал, как сажал самолёт без шасси

По словам Еманова, когда самолёт столкнулся с птицей и отказал двигатель, он не сразу понял, что это происходит в реальности.

Курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков Михаил Еманов рассказал, почему принял решение посадить повреждённый самолёт на неподготовленную площадку без выпущенного шасси.

— Быстро в своей голове я вспомнил все те действия, которые мы отрабатывали на тренажёрах при подготовке к полёту. Я просто знал, что делать. И я не покинул машину, потому что спасал эту дорогостоящую технику, — сказал лётчик-курсант 4-го курса в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Еманова, когда самолёт столкнулся с птицей и отказал двигатель, он не сразу понял, что это происходит в реальности, но "быстренько пришёл в себя" и решил действовать.

Ранее сообщалось, что экстренная ситуация произошла во время учений сразу после взлёта самолёта Л-39 на высоте 200 метров. При этом лётчик не растерялся, а оценил обстановку и мгновенно принял решение посадить воздушное судно "на брюхо".