Глава Роскомнадзора отказался комментировать слухи о своей отставке

Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал слухами информацию, появившуюся в различных СМИ и мессенджерах, о своей возможной скорой отставке.

— Обратитесь к тем, кто меня "отправляет в отставку". Я слухи не комментирую, — сказал руководитель ведомства "Интерфаксу".

Напомним, Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать "Телеграм" в России по решению Таганского суда Москвы из-за отказа руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования. Позже специалисты ведомства начали ограничивать доступ к IP-адресам Amazon и Google, которые запрещённый "Телеграм" использовал для обхода блокировки.

На этом фоне у ряда сторонних ресурсов, соцсетей "Одноклассники", "ВКонтакте", "Твиттер" и "Фейсбук", возникали проблемы в работе в России.