В Москве задержан замглавы подведомственной организации МИД

Назым Юсипов подозревается в создании ОПГ в бытность зампрефекта Южного округа Москвы.

В Москве задержан заместитель руководителя ФГУП "ГлавУпДК при МИД России" Назым Юсипов. Об этом сообщает Mash.

Полное название организации — федеральное государственное унитарное предприятие "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России". Оно обеспечивает работу дипломатических представительств и консульских учреждений на территории России, занимается размещением и обслуживанием иностранных и российских юридических лиц.

Сообщается, что Назыма Юсипова задержали вечером 26 апреля. Он находится в изоляторе временного содержания. В его рабочем кабинете провели обыски. Задержание было проведено по статье 91 УК РФ.

По данным Mash, задержали Юсипова по подозрению в создании банды в бытность зампрефекта ЮАО. Он якобы создал фирму "Приоритет", с которой заключили договоры все местные коммунальные компании. По версии следственных органов, "Приоритет" помогал Юсипову возвращать НДС. За это от общей суммы они забирали себе 35%. По имеющимся данным, всего таких возвратов собралось на более чем миллиард рублей.

Ранее Лайф подробно рассказывал о схеме, которая могла использоваться в ЮАО.