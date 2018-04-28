В приложениях "ВКонтакте" появилась функция видео- и аудиозвонков

Для совершения вызова необходимо нажать кнопку "Позвонить" в профиле или диалоге пользователя.

Специалисты "ВКонтакте" добавили в приложения социальной сети для iOS и Android голосовые и видеозвонки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Защищённые голосовые и видеозвонки "ВКонтакте" — новый способ общения для десятков миллионов людей, — сообщил руководитель мобильной разработки социальной сети.

Для совершения звонка необходимо нажать кнопку "Позвонить" в профиле или диалоге пользователя. При этом можно установить, кто именно может позвонить: все пользователи, только друзья и отдельные люди.

Безопасность вызова обеспечивает сквозное шифрование (end-to-end encryption). Такой способ используют мессенджеры Facebook, WhatsApp, Viber и другие. Генеральный директор отмечает, что такое шифрование обеспечит конфиденциальность разговоров и защиту к ним доступа третьей стороны.