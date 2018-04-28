Стоимость газопровода "Сила Сибири" превысила триллион рублей

Стоимость строительства газопровода "Сила Сибири" оценили в 1,1 триллиона рублей. Об этом сообщил начальник управления департамента строительства "Газпрома" Андрей Воробьёв в ходе телефонной конференции.
Он уточнил, что освоение Чаяндинского месторождения оценено в 450 миллиардов рублей, строительство Амурского газоперерабатывающего завода — в 950 миллиардов.
Добавим, что в мае 2014 года "Газпром" и китайская CNPC подписали договор о поставках газа из России по восточному маршруту. Он заключён на 30 лет, и согласно документу предполагается поставка 38 миллиардов кубометров газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Ожидается, что поставки должны начаться уже 20 декабря 2019 года.
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