Стоимость газопровода "Сила Сибири" превысила триллион рублей

Читайте также

Стоимость газопровода "Сила Сибири" превысила триллион рублей

0

Фото © РИА Новости/Максим Блинов

Уточняется, что только строительство Амурского газоперерабатывающего завода обойдётся в 950 миллиардов.

Стоимость строительства газопровода "Сила Сибири" оценили в 1,1 триллиона рублей. Об этом сообщил начальник управления департамента строительства "Газпрома" Андрей Воробьёв в ходе телефонной конференции.

Он уточнил, что освоение Чаяндинского месторождения оценено в 450 миллиардов рублей, строительство Амурского газоперерабатывающего завода — в 950 миллиардов.

Добавим, что в мае 2014 года "Газпром" и китайская CNPC подписали договор о поставках газа из России по восточному маршруту. Он заключён на 30 лет, и согласно документу предполагается поставка 38 миллиардов кубометров газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Ожидается, что поставки должны начаться уже 20 декабря 2019 года.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×