В Москве зарегистрирован первый иск к Роскомнадзору из-за блокировки Telegram

Компания требует пять миллионов рублей за то, что понесла убыток из-за веерного отключения IP-адресов.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал первый иск к Роскомнадзору по возмещению ущерба, понесённого истцом из-за действий ведомства по блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщает РИА "Новости".

Подало иск петербургское ООО "Инвестори". Компания требует пять миллионов рублей за убытки, понесённые из-за веерных блокировок сторонних сервисов в попытках ограничить доступ к Telegram.

Это первый подобный иск к Роскомнадзору в нынешней ситуации. Он был направлен накануне и в производство ещё не принят. В качестве ответчика также указано Министерство финансов России.

Напомним, Таганский суд Москвы ранее постановил заблокировать мессенджер, так как в компании отказались предоставить ФСБ ключи шифрования. Администрация Telegram с тех пор успешно обходит блокировку, используя разные прокси и альтернативные IP, а Роскомнадзор отслеживает их и блокирует. Накануне, к примеру, от этого пострадала работа социальных сетей.