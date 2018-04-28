Эксперты поддержали введение штрафов за остановку на "вафельнице"

Введение штрафов за остановку водителей на участке перекрёстка с "вафельной" разметкой эффективно решит проблему с заторами. Об этом заявил вице-президент Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов, комментируя вступившие в силу изменения в ПДД.

По новым правилам, на перекрёстках официально разрешена так называемая вафельная разметка из жёлтых пересекающихся линий. Клевцов считает, что "вафельница" в любом случае дополнительно информирует водителя, что на этом перекрёстке автомобиль может создавать помехи.

— Огромное количество пробок создаётся как раз из-за того, что водители выезжают на перекрёсток на разрешающий сигнал светофора и не успевают убрать автомобиль, когда сигнал переключается на запрещающий, мешая проезду других автомобилей, — пояснил эксперт.

Напомним, в России сегодня, 28 апреля, вступили в силу изменения в ПДД, согласно которым предусматривается наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей за выезд и остановку на "вафельнице".