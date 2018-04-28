Установлена личность матери, которая убила и сожгла своих маленьких детей

Ранее женщина заявила следователям, что пошла на преступление из-за того, что якобы не могла обеспечить своим детям достойную жизнь.

Стала известна личность матери, которая убила своих детей — четырёхлетнюю дочь и двухлетнего сына, а затем сожгла их тела в Нижегородской области. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, это Елена Каримова. В ближайшие часы будет решаться вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, 25 апреля 27-летняя женщина задушила своих детей на заднем сиденье арендованной машины. На следующий день она вывезла тела малышей и подожгла в заброшенном строении, а затем скрылась с места происшествия.

Как писал Лайф, вину она признала, однако заявила следователям, что пошла на преступление из-за того, что якобы не могла обеспечить достойную жизнь своим детям. При этом в СК отметили, что ежемесячно Каримова тратила более 40 тысяч рублей на аренду машин, а незадолго до преступления купила путёвку в заграницу.