Московский Первомай может стать самым жарким за всю эпоху глобального потепления

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в столичный регион придёт по-настоящему летняя погода.

Экстремальная жара доберётся до центра России в первых числах мая. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос". Если в субботу и воскресенье воздух в Москве прогреется лишь до 14–17 градусов, то уже в понедельник в регионе установится жара до 27 градусов. А это, на минуточку, даже выше среднесуточной июльской температуры.

— Этот Первомай имеет все шансы оказаться самым жарким за всю эпоху глобального потепления, — отмечают синоптики.

Напомним, что последний раз температура в Москве поднималась до подобной отметки в 1977 году. Тогда было зафиксировано 28 градусов тепла.

Ранее Лайф уже сообщал, что синоптики обещают на майские жаркую погоду, однако о рекордах речь ещё не шла. Кроме того, сообщалось, что в первые дни месяца не исключены кратковременные дожди.