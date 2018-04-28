В Подмосковье неизвестные пытались ослепить лазером пилотов двух лайнеров

Экипажи двух пассажирских самолётов пытались ослепить лазером. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что инцидент произошёл поздно вечером в районе аэропортов Внуково и Домодедово.
Первыми воздействию лазера зелёного цвета подверглись пилоты самолёта Gulfstream рейсом Дубай — Москва. Второй — лайнер Boeing-737 авиакомпании "Глобус", который вылетал из Домодедово в Норильск.
Экипажи оперативно вышли из зоны поражения, самолёты приземлились благополучно в аэропортах назначения.
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