Невестка Гуцериева похвасталась бриллиантовыми серьгами за 35 миллионов рублей

Украшения с 26 камнями редкой огранки она надела на торжество в честь дня рождения мужа.

Невестка поэта-песенника Михаила Гуцериева Хадижа похвасталась серьгами стоимостью несколько десятков миллионов рублей. Украшения работы ювелирного дома Graff с 26 бриллиантами редкой огранки она надела на торжество в честь дня рождения своего супруга Саида. Мероприятие проходило в Лондоне.

Как сообщает телеграм-канал Super, цена на серьги Graff с камнями такого размера стартует от 35 миллионов рублей.

Отметим, семья Гуцериевых давно известна особым отношением к роскоши. На свадьбе Хадижы и Саида, которая состоялась в 2016 году, выступали Дженнифер Лопес, Стинг, Энрике Иглесиас, Патрисия Каас и даже Алла Пугачёва.

Тогда на торжество собралось около 600 человек. Встречал гостей лично Гуцериев, а когда провожал, вручал пакет с подарками. Гостям подарили золотые шкатулки на 50 миллионов рублей.

Как писал Лайф, на своей свадьбе Хадижа Ужахова предстала перед гостями в платье ливанского дизайнера Elie Saab за 27 миллионов рублей.