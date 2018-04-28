Изменения будут "тонкими". Жюри "Евровидения" будет считать голоса по-другому

Отмечается, что теперь голос одного члена жюри будет весить меньше, чем сумма голосов других.

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" объявили о том, что изменят правила подсчёта голосов жюри. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Как стало известно, изменения в системе голосования будут "тонкими", но значительными. Если ранее четверо жюри ставили композицию на первое место, а пятый — на последнее, то это могло лишить песню 12 очков от национального жюри, то теперь каждый отдельный голос весит меньше, чем в сумме с голосами других членов жюри.

Эффект от баллов будет зависеть от позиции, на которую член жюри поставит композицию исполнителя.

— Другими словами, чем ниже оценит член жюри песню, тем меньшим будет влияние [оценки] на конечный результат, — отметили организаторы. Система работает также в обратном порядке.

Напомним, что впервые с 1975 года правила конкурса были изменены в 2016 году. Если ранее оценки жюри и зрителей объединялись в один результат, то с того года исполнители получали отдельные наборы оценок.

В этом году "Евровидение" впервые пройдёт в столице Португалии — Лиссабоне. Россию в этом году представит Юлия Самойлова с песней I Won't Break.