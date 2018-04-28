"Непомерные". Тегеран оценил требования Трампа по ядерной сделке

По словам главы иранского МИД, Штаты были среди инициаторов резолюции Совбеза ООН.

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выдвигает непомерные требования по ядерной сделке. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Турции Джавад Зариф.

Он добавил, что Штаты были среди инициаторов резолюции Совбеза ООН и "создали для себя это обязательство", которое, по словам Зарифа, было не выполнено и нарушено.

— Сегодня он мало того, что не хочет вернуться к своим обязательствам, ещё и выдвигает непомерные требования, которые не приемлет народ Ирана и другие члены СВПД и международного сообщества, — сказал министр.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал "иранскую сделку" безумием, которого никогда не должно было случиться, и пригрозил Тегерану "огромными проблемами" в случае нарушения договорённости.