Умер брат Раисы Горбачёвой, десятки лет проживший в психиатрической больнице

Брат жены первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва Раисы Горбачёвой — детский писатель Евгений Титаренко — скончался в возрасте 82 лет в воронежской областной больнице. Об этом сообщает издание "Вести-Воронеж", ссылаясь на неназванные источники.

Похороны писателя запланированы на 3 мая.

Евгений Титаренко родился 5 декабря 1935 года в селе Весёлый Яр Западно-Сибирского края (в настоящее время это территория Алтайского края). Он закончил Литературный институт им. Горького в Москве, а в Воронеж попал по распределению, там же и остался.

С 1973 года он находился в областной клинической психиатрической больнице в Орловке, медики поставили диагноз — органическое поражение головного мозга, болезнь Альцгеймера.

Работал Титаренко редактором художественной литературы. Через определённое время он стал известен как детский писатель. Его повести печатались в Москве и Воронеже огромными тиражами.