Средняя ставка по ипотеке достигла в России очередного минимума

Сообщается, что предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале текущего года — 9,75 процента.

Средняя ставка по ипотеке в рублях в марте достигла очередного минимума и составляет 9,64 процента. Об этом сообщает Центробанк.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале — 9,75 процента.

Центробанк также отмечает рост объёма выданных жилищных кредитов. Всего было предоставлено 118,7 тысячи рублёвых ИЖК на 234,7 миллиарда рублей. Месяцем раньше — 102,6 тысячи на 198,9 миллиарда.

Общая задолженность по ИЖК увеличилась за март на 2,1 процента и достигла 5,4 триллиона рублей по состоянию на 1 апреля.