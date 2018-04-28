"Стыдно". Посольство показало письма британцев с извинениями за свою страну

Один из авторов также отметил, что разочарован решением британских властей отклонить помощь в расследовании инцидента в Солсбери.

Посольство РФ в Великобритании опубликовало отрывки из писем британцев, которые выразили поддержку российской стороне в связи с делом Скрипаля и ухудшением отношений между Москвой и Лондоном. Они размещены в микроблоге диппредставительства в "Твиттере".

— Я хочу выразить поддержку России и её гражданам на фоне нынешнего кризиса, — отмечает один из авторов. — Я не верю в то, что Россия должна нести ответственность за ту ложь, которая распространяется в международном сообществе.

Один из авторов просит прощения за слишком поспешные действия Правительства Великобритании, другой же признаётся, что разочарован решением британских властей отклонить помощь России в расследовании инцидента в Солсбери.

— Мне стыдно за то, как моё правительство и британские СМИ повели себя по отношению к вам и вашим гражданам, — отмечается в письме.

Good to start every morning with letters of support. pic.twitter.com/fvRs2puzF3 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 28 апреля 2018 г.

Напомним, Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, однако никаких доказательств представлено не было. Как ранее писал Лайф, Постпредство РФ при ОЗХО недовольно полученным ответом Лондона по делу Скрипаля.