Экипаж представят к награде после успешного приземления Ил-38 без стойки шасси

При аварийной посадке никто не пострадал. По факту инцидента будет проведено расследование.

Экипаж самолёта Ил-38 ВМС Индии, которому удалось успешно посадить воздушное судно без стойки шасси в подмосковном Раменском, будет представлен к награде. Об этом сообщили в пресс-службе Авиакомплекса им. Ильюшина.

Отмечается, что при аварийной посадке никто не пострадал. По факту инцидента будет проведено расследование.

Как писал Лайф, самолёт, на борту которого находилось семь человек, проходил плановый облёт после штатного технического обслуживания. После того как сработала сигнализация о невыпуске передней стойке шасси, судно некоторое время наматывало круги над аэропортом, чтобы выработать топливо.