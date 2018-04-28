"Блестящая работа!" Рогозин отметил профессионализм российских пилотов Ил-38

Воздушное судно проходило плановый облёт после штатного технического обслуживания, у него не вышла стойка шасси, но посадка прошла успешно.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин отметил блестящую работу пилотов успешно приземлившегося без стойки шасси в аэропорту Жуковский самолёта Ил-38 ВМС Индии. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Блестящая работа пилотов Ил! Молодцы! — написал он.

Напомним, что воздушное судно проходило плановый облёт после штатного технического обслуживания. На борту самолёта находилось семь человек. Командир доложил о срабатывании сигнализации о невыпуске передней стойки шасси. Некоторое время самолёт "наматывал" круги над аэропортом, чтобы выработать топливо.

По имеющейся информации, данный Ил-38 был построен в 1968 году. Он эксплуатировался в Индии. Бортовой номер — IN-306.