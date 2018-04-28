"Небольшая утечка". В Бельгии рассказали, почему был остановлен реактор АЭС

Остановка реактора на АЭС в Бельгии была вызвана утечкой в системе охлаждения. Об этом сообщает RTBF.
По словам официального представителя станции Engie Electrabel Неле Схерлинк, с такой системой подобное произошло впервые.
— Была констатирована небольшая потеря воды в резервном подводе нашей системы охлаждения. Это небольшая утечка, — сказала Схерлинк.
Сообщается, что произошедшее не несёт никакой угрозы для населения и окружающей среды. Однако ремонт затруднён тем, что уровень радиации очень высок в зоне, где произошла утечка.
Добавим, что реактор был остановлен 23 апреля.
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