Оппозиция пообещала возобновить масштабную акцию протеста в Армении

Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян пообещал сторонникам возобновить в воскресенье, 29 апреля, акции протеста в Ереване. Он выразил надежду, что демонстрация пройдёт с ещё большим размахом.

Акция оппозиции в Ереване состоится после двухдневного перерыва, так как в пятницу и субботу Пашинян посетил ряд регионов страны.

Напомним, протесты в Армении начались 13 апреля, их участники добились отставки с поста премьера Сержа Саргсяна. Теперь оппозиция требует назначить главой правительства "кандидата от народа" — Никола Пашиняна. Выборы премьер-министра назначены на 1 мая.