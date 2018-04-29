КНДР пообещала закрыть ядерный полигон Пхунгери в мае

Власти КНДР закроют ядерный полигон Пхунгери в мае, процесс его демонтажа будет публичным. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление властей Южной Кореи.
BREAKING: North Korea to shut down main nuclear test site in May https://t.co/ReUhyPvUNw pic.twitter.com/gTtkpJkkYy— Bloomberg (@business) 29 апреля 2018 г.
Отмечается, что в ходе межкорейского саммита Ким Чен Ын пообещал, что для наблюдения за закрытием полигона пригласят международных экспертов.
Напомним, 27 апреля с Ким Чен Ыном встретился президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Лидеры подписали декларацию, согласно которой договорились прекратить войну.
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