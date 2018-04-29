В Роскомнадзоре заявили о совершенствовании методов блокировки Telegram

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В Роскомнадзоре заявили о совершенствовании методов блокировки Telegram

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Фото: © Flickr / TechStage

Роскомнадзор совершенствует методы для блокировки мессенджера "Телеграм". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

— Роскомнадзор каждодневно совершенствует инструментарий, позволяющий выполнить решение суда по ограничению доступа на территории России к "Телеграму", — заявили в ведомстве.

Таким образом в Роскомнадзоре отреагировали на критику профессионального сообщества в отношении способов блокировки "Телеграма".

Напомним, что с 16 апреля российские провайдеры приступили к блокировке мессенджера, после того как в Роскомнадзор поступило решение Таганского суда Москвы. Кроме того, ведомство начало блокировать IP-адреса Amazon и Google, которые "Телеграм" использует для обхода блокировки.

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