Минобороны Германии потребует дополнительно €12 млрд на модернизацию бундесвера

Сообщается, что в 2019 году ведомство потребует ещё три миллиарда евро сверх бюджетного плана.

Минобороны Германии заявило, что из бюджета страны нужно выделить дополнительно 12 миллиардов евро на срочную модернизацию для бундесвера. Об этом сообщает Bild am Sonntag.

Как пишут СМИ, глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен намерена запросить эту сумму до 2021 года включительно.

Сообщается, что в 2019 году Минобороны потребует три миллиарда евро сверх бюджетного плана, в 2020 году — ещё четыре миллиарда, а в 2021-м — пять миллиардов.