Родственники нижегородской детоубийцы: Она любящая мать!

Родственники жительницы Нижегородской области Елены Каримовой, которую подозревают в убийстве и сожжении двоих детей, наотрез отказались верить в произошедшее. Об этом сообщает Life Shot.
— Мы в это не верим! Она любящая мать! Как она могла убить своих детей? — сказала тётя девушки, отказавшаяся представиться. — Что произошло, мы не знаем, мы не верим никому.
Родственница также отметила, что ничего не известно о супруге Каримовой. Она добавила, что семья смогла бы обеспечить детям достойную жизнь, однако ранее подозреваемая сообщала обратное и отмечала, что это и стало причиной произошедшего.
— Мы её очень любим. Как свою родную дочку, — сказала крёстная мать Елены Валентина Бутнарь.
В подтверждение этому, по словам Бутнарь, вместе с крёстным они сделали ей подарок — отдых в Турции. Дети должны были остаться с матерью Каримовой.
Мать Наталья Тестенкова со слезами на глазах также повторила, что не верит в произошедшее.
Напомним, что подозреваемая призналась, что сама убила и попыталась сжечь своих маленьких дочку и сына. По её словам, она решилась на это, поскольку не могла обеспечить детям достойную жизнь. Сейчас она арестована на два месяца. Как уже сообщал Лайф, их обугленные тела нашли на заброшенной овощебазе.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени