Родственники нижегородской детоубийцы: Она любящая мать!

Напомним, подозреваемая призналась, что сама убила и попыталась сжечь своих маленьких дочку и сына.

Родственники жительницы Нижегородской области Елены Каримовой, которую подозревают в убийстве и сожжении двоих детей, наотрез отказались верить в произошедшее. Об этом сообщает Life Shot.

— Мы в это не верим! Она любящая мать! Как она могла убить своих детей? — сказала тётя девушки, отказавшаяся представиться. — Что произошло, мы не знаем, мы не верим никому.

Родственница также отметила, что ничего не известно о супруге Каримовой. Она добавила, что семья смогла бы обеспечить детям достойную жизнь, однако ранее подозреваемая сообщала обратное и отмечала, что это и стало причиной произошедшего.

— Мы её очень любим. Как свою родную дочку, — сказала крёстная мать Елены Валентина Бутнарь.

В подтверждение этому, по словам Бутнарь, вместе с крёстным они сделали ей подарок — отдых в Турции. Дети должны были остаться с матерью Каримовой.

Мать Наталья Тестенкова со слезами на глазах также повторила, что не верит в произошедшее.

Напомним, что подозреваемая призналась, что сама убила и попыталась сжечь своих маленьких дочку и сына. По её словам, она решилась на это, поскольку не могла обеспечить детям достойную жизнь. Сейчас она арестована на два месяца. Как уже сообщал Лайф, их обугленные тела нашли на заброшенной овощебазе.