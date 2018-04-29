"Меня не обвиняли, что русский шпион". Емельяненко рассказал о допросе ФБР

По словам российского спортсмена, у него было много забот, но с "божьей помощью справился".

Боец смешанных единоборств рассказал о допросе со стороны сотрудников Федерального бюро расследований. Его слова приводит Сhampionat.com.

— Да, в течение недели у меня было достаточно забот. Это и допрос ФБР, и проблемы с таможней, но с божьей помощью я справился. Меня не обвиняли в том, что я русский шпион, — заявил спортсмен.

Напомним, что ранее стало известно, что ФБР провело встречу с Емельяненко. Американские СМИ сообщали, что спортсмена допрашивали в связи с расследованием дела адвоката Майкла Коэна, который являлся исполнительным директором Affliction Entertainment.

Всё действие произошло перед боем с американцем Фрэнком Миром, над которым российский боец одержал победу. Следующий бой запланирован на сентябрь 2018 года.