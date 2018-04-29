"Товарищи, идите в ***". Ефремов и Орлуша ответили самарцам матерными стихами

Поэт таким образом заступился за актёра, который подвергся критике за неадекватное поведение во время спектакля.

Актёр Михаил Ефремов и поэт Андрей Орлов (Орлуша) выступили с матерными стихами на концерте "Гражданин поэт" в Самаре. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, Орлов вступился за Ефремова, который подвергся критике за неадекватное поведение во время спектакля "Не становись чужим" в Самаре. Поэт зачитал стихотворение, где нецензурно высказался о людях, критикующих актёра.

— Вот я с Ефремовым дружу, сводили нас по жизни тропы. И за него сейчас скажу: "Товарищи, идите в ***, — сказал Орлуша и после чего добавил ещё несколько нецензурных фраз.

Ранее самарские зрители обвинили Ефремова в срыве спектакля "Не становись чужим", в котором он исполняет главную роль. По их словам, артист вышел на сцену в нетрезвом виде, опоздав на полчаса, и обматерил людей.