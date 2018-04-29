Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии со счётом 4:2

У россиян шайбами отличились Евгений Дадонов (10-я минута), Павел Бучневич (13-я), Владимир Ткачёв (38-я) и Никита Сошников (59-я).

Российская сборная по хоккею обыграла команду Чехии в матче шведского этапа Евротура. Как сообщает РИА "Новости", встреча завершилась со счётом 4:2.

Она прошла в Стокгольме. У россиян шайбами отличились Евгений Дадонов (10-я минута), Павел Бучневич (13-я), Владимир Ткачёв (38-я) и Никита Сошников (59-я), у чехов — Дмитрий Яшкин (9-я) и Филип Хитил (34-я).

Сборная России по хоккею прервала пятиматчевую серию поражений и одержала победу под руководством и. о. главного тренера Ильи Воробьёва. Следующая встреча будет проведена на чемпионате мира по хоккею с командой Франции.

Позже запланирован последний матч турнира между финнами и шведами.