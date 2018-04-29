"Безгранично люблю". Бузова подарила своему пиарщику квартиру в центре Москвы

Телеведущая и певица Ольга Бузова подарила на день рождения своему пиар-менеджеру Антону Богославскому квартиру на Цветном бульваре в центре Москвы. Об этом он написал на своей странице в "Инстаграме", сообщает портал "Дни.ру".
— Вот такой нереальный подарок сделала мне моя королева Ольга Бузова на день рождения, — написал он. — Да -да, это ключи от квартиры на моём любимом Цветном бульваре. Я тебя безгранично люблю.
Подписчики Богославского заявили, что после такого роскошного подарка он должен жениться на Бузовой.
О романтических отношениях между певицей и её пиарщиком ничего не известно, но ранее исполнительница заявляла об отсутствии мужского внимания.
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