"Безгранично люблю". Бузова подарила своему пиарщику квартиру в центре Москвы

Подписчики менеджера заявили, что после такого роскошного подарка он обязан жениться на исполнительнице.

Телеведущая и певица Ольга Бузова подарила на день рождения своему пиар-менеджеру Антону Богославскому квартиру на Цветном бульваре в центре Москвы. Об этом он написал на своей странице в "Инстаграме", сообщает портал "Дни.ру".

— Вот такой нереальный подарок сделала мне моя королева Ольга Бузова на день рождения, — написал он. — Да -да, это ключи от квартиры на моём любимом Цветном бульваре. Я тебя безгранично люблю.

Моя ❤️ Публикация от Антон Богославский (@anton_bo) 23 Фев 2018 в 9:16 PST

Подписчики Богославского заявили, что после такого роскошного подарка он должен жениться на Бузовой.

О романтических отношениях между певицей и её пиарщиком ничего не известно, но ранее исполнительница заявляла об отсутствии мужского внимания.