Стало известно, куда пропало посаженное Трампом и Макроном дерево

Растение французский лидер привёз в знак дружбы американскому во время своего трёхдневного визита.

Дуб, который посадили президенты Соединённых Штатов Америки и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон на лужайке возле Белого дома, был выкопан и помещён на фитосанитарный карантинный контроль. Об этом сообщил источник в Елисейском дворце франкоязычной версии американской интернет-газеты "Хаффингтон пост".

Pres. Trump and French Pres. Macron plant a tree on the South Lawn of the White House ahead of tonight's State Dinner. https://t.co/wIj2Kbd0QM pic.twitter.com/bF9Ae3qZd4 — ABC News (@ABC) 23 апреля 2018 г.

Издание отмечает, что в Штатах — жёсткие карантинные нормы для любых ввозимых саженцев, семян, рассады и даже импортной земли. Привезённый Макроном дуб не стал исключением. Карантин для саженца завершится в ближайшее время. Он не пострадал при очередной пересадке.

Where is the tree from Macron and Trump? pic.twitter.com/6MIOqD2GrI — Agness (@bellissimagness) 28 апреля 2018 г.

Ранее британское издание Daily Mail обратило внимание, что посаженный саженец синего дуба исчез с лужайки Белого дома. Дерево Макрон привёз в знак дружбы Трампу во время трёхдневного визита. В ответ Трамп с супругой подарили ему отрезок обивки стула в Белом доме.