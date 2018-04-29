Стало известно, куда пропало посаженное Трампом и Макроном дерево

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Стало известно, куда пропало посаженное Трампом и Макроном дерево

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Растение французский лидер привёз в знак дружбы американскому во время своего трёхдневного визита.

Дуб, который посадили президенты Соединённых Штатов Америки и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон на лужайке возле Белого дома, был выкопан и помещён на фитосанитарный карантинный контроль. Об этом сообщил источник в Елисейском дворце франкоязычной версии американской интернет-газеты "Хаффингтон пост".

Издание отмечает, что в Штатах — жёсткие карантинные нормы для любых ввозимых саженцев, семян, рассады и даже импортной земли. Привезённый Макроном дуб не стал исключением. Карантин для саженца завершится в ближайшее время. Он не пострадал при очередной пересадке.

Ранее британское издание Daily Mail обратило внимание, что посаженный саженец синего дуба исчез с лужайки Белого дома. Дерево Макрон привёз в знак дружбы Трампу во время трёхдневного визита. В ответ Трамп с супругой подарили ему отрезок обивки стула в Белом доме.

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